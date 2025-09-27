NON AVEVA DISIMPARATO…Pecco Bagnaia domina la Sprint a Motegi e si toglie un peso

Francesco Bagnaia completa un sabato da sogno al Twin Ring di Motegi e vince per dispersione la Sprint del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha sfruttato nel migliore dei modi la pole position ottenuta in qualifica, dominando dal primo all’ultimo giro la gara breve e mettendosi finalmente alle spalle la crisi degli ultimi mesi.

Il tre volte campione del mondo si è esaltato in sella alla sua Ducati GP25 facendo la differenza proprio in staccata ed in ingresso curva, ovvero le criticità principali che ha dovuto fronteggiare per tutta la stagione. Bagnaia si aggiudica dunque la prima Sprint dell’anno e torna a vincere una manche della top class quasi sei mesi dopo il successo di Austin.

Pecco ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Marc Marquez, che ha completato l’uno-due Ducati Factory facendo fatica a liberarsi dal traffico nei primi giri per poi risalire fino al secondo posto con una buona progressione. Terza posizione per la KTM di un brillante Pedro Acosta davanti alla sorprendente Honda di un redivivo Joan Mir, alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e alla Yamaha di Fabio Quartararo.

A punti anche Luca Marini con la Honda e le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura, mentre Alex Marquez è rimasto a bocca asciutta non andando oltre un deludente decimo posto. Da segnalare la doppia caduta in partenza dei piloti ufficiali Aprilia, con Marco Bezzecchi centrato in pieno all’imbocco di curva 1 dalla moto del compagno di squadra Jorge Martin (portato poi al centro medico).

Con questo risultato Marc Marquez si avvicina al nono titolo mondiale (potrebbe arrivare già domani) volando a +191 su Alex Marquez, mentre Bagnaia consolida la sua terza piazza a -272 davanti a Bezzecchi (-292), Acosta (-326), Morbidelli (-336) e Di Giannantonio (-342).

CLASSIFICA SPRINT GP GIAPPONE MOTOGP 2025

1 12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’59.113 164.7

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’00.955 164.4 1.842

3 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21’02.787 164.2 3.674

4 6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 21’03.413 164.1 4.300

5 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21’04.243 164.0 5.130

6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21’08.026 163.5 8.913

7 3 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 21’08.215 163.5 9.102

8 2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 21’09.447 163.3 10.334

9 1 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 21’09.593 163.3 10.480

10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 21’10.600 163.2 11.487

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 21’12.605 162.9 13.492

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21’12.936 162.9 13.823

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21’14.538 162.7 15.425

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 21’15.465 162.6 16.352

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 21’17.324 162.3 18.211

16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 21’19.819 162.0 20.706

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 21’20.996 161.9 21.883

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21’42.541 159.2 43.428

Non classificati

43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’25.979 163.0 1 lap

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 15’56.363 162.6 3 laps

23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 10’39.082 162.2 6 laps

72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA

1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA