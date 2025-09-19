Noah Lyles come Usain Bolt! Poker antologico sui 200 ai Mondiali, sfiancato Levell con un gran tempo

Noah Lyles ha eguagliato uno storico primato di Usain Bolt: quattro titoli mondiali consecutivi sui 200 metri. Il fenomeno giamaicano ci era riuscito nel 2009, nel 2011, nel 2013 e nel 2015, accompagnando le apoteosi iridate con le stoccate alle Olimpiadi di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Il fuoriclasse statunitense ha fatto festa questa sera a Tokyo dopo essere già salito sul gradino più alto del podio a Doha nel 2019, a Eugene nel 2022 e a Budapest nel 2023.

Il Campione Olimpico dei 100 metri a Parigi, nonché argento a cinque cerchi sul mezzo giro di pista, è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.167 il tempo di reazione), è andato ad acciuffare il giamaicano Bryan Levell, partito a razzo dopo un superbo tempo di reazione (0.147), e poi lo ha sverniciato con una micidiale progressione sul rettilineo, planando sul traguardo con il tempo di 19.52 (vento nullo). Il 28enne americano si è fermato a un centesimo dalla sua miglior prestazione mondiale stagionale siglata ieri in semifinale, ruggendo poi in maniera perentoria davanti a un pubblico che ha accolto con favore il suo stile estroso.

Doppietta a stelle e strisce per merito di Kenneth Bednarek, emerso nello spalla a spalla finale (19.58) per precedere Levell (bronzo con 19.64, dopo aver impressionato nei turni preliminari). Il botswano Letsile Tebogo, Campione Olimpico di Parigi 2024, è rimasto giù dal podio: quarto in 19.65, davanti al britannico Zharnel Hughes (19.78).