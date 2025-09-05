Nina Kennedy rinuncia ai Mondiali per infortunio. Nuovi scenari nell’asta senza la campionessa olimpica

Nina Kennedy non prenderà parte agli imminenti Campionati Mondiali 2025 di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. La stella australiana ha annunciato infatti ufficialmente il suo forfait in seguito ad un infortunio muscolare rimediato a ridosso della rassegna iridata, non potendo dunque provare a bissare il titolo mondiale conquistato a Budapest nel 2023.

L’assenza della campionessa olimpica di Parigi 2024 apre inevitabilmente nuovi scenari per quanto riguarda la gara iridata di salto con l’asta femminile, con a questo punto in prima fila nella corsa al podio e alla vittoria le statunitensi Katie Moon e Sandi Morris (oltre alla giovane emergente Amanda Moll), la britannica Molly Caudery e la svizzera Angelica Moser.

“Non è la notizia che avrei voluto condividere. Mi sono stirata un muscolo della gamba in una delle mie ultime sessioni di allenamento prima dei Mondiali (non vicino al punto dell’operazione, il che è una vittoria). Mi dispiace annunciare che mi ritirerò dai Campionati Mondiali.

Anche se sono delusa, sono orgogliosa di me stesso per aver cercato di tornare in forma e di mettermi nella posizione migliore per saltare in alto ai Mondiali. Posso dire sinceramente di aver fatto tutto il possibile, di aver dato il massimo e questo di per sé è un successo. Lo sport può essere brutale, ma gli infortuni fanno parte del percorso, e va bene così“, scrive Kennedy in un post sui social.