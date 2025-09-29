NFL (Week 4): successi per Eagles, Lions, Bills e Chiefs che schiantano i Ravens

La week4 della NFL 2025-2026 non ha certo lesinato in fatto di emozioni. I Dallas Cowboys (1-2-1) hanno spaventato i Green Bay Packers (2-1-1) che hanno avuto bisogno di un field goal all’ultimo secondo dell’overtime per impattare 40-40 un match già perso. I Kansas City Chiefs (2-2) hanno demolito 37-20 i Baltimore Ravens (1-3) con un Mahomes di nuovo ai suoi livelli. Successi importanti anche per Los Angeles Rams (3-1) sugli Indianapolis Colts (3-1) per 27-20 e per i campioni in carica, i Philadelphia Eagles (4-0) che passano in casa dei Tampa Bay Buccaneers (3-1) per 31-25.

I RISULTATI

Arizona Cardinals (2-2)-Seattle Seahawks (3-1): 20-23

Pittsburgh Steelers (3-1)-Minnesota Vikings (2-2): 24-21 giocata a Dublino

Atlanta Falcons (2-2)-Washington Commanders (2-2): 34-27

Buffalo Bills (4-0)-New Orleans Saints (0-4): 31-19

Detroit Lions (3-1)-Cleveland Browns (1-3): 34-10

New England Patriots (2-2)-Carolina Panthers (1-3): 42-13

New York Giants (1-3)-Los Angeles Chargers (3-1): 21-18

Tampa Bay Buccaneers (3-1)-Philadelphia Eagles (4-0): 25-31

Houston Texans (1-3)-Tennessee Titans (0-4): 26-0

Los Angeles Rams (3-1)-Indianapolis Colts (3-1): 27-20

San Francisco 49ers (3-1)-Jacksonville Jaguars (3-1): 21-26

Kansas City Chiefs (2-2)-Baltimore Ravens (1-3): 37-20

Las Vegas Raiders (1-3)-Chicago Bears (2-2): 24-25

Dallas Cowboys (1-2-1)-Green Bay Packers (2-1-1): 40-40