NFL (week 3): gli Eagles piazzano la rimonta clamorosa, vincono Chiefs e Bills mentre i Packers perdono un match incredibile

Molto spesso dire “è successo di tutto” è inflazionato ed eccessivo. Quanto accaduto nella Week 3 della NFL 2025-2026, invece, rappresenta perfettamente quel modo di dire. Nei match a cui abbiamo assistito i colpi di scena non sono mancati, anzi, tra intercetti a pioggia, errori, field goal bloccati e rimonte che hanno del sensazionale.

Tra queste, ovviamente, quella dei campioni in carica. I Philadelphia Eagles (3-0) hanno vinto 33-26 all’ultimo respiro contro i Los Angeles Rams (2-1) che stavano passeggiando fino a metà terzo quarto sul 26-7. Dopodiché i padroni di casa prima accorciano sul 26-21, quindi vanno al sorpasso a 1:48 dalla fine contro il td di DeVonta Smith per il 27-26. I Rams orchestrano un ultimo drive e vanno a calciare il field goal della vittoria. La difesa degli Eagles, invece, incredibilmente stoppa il calcio e lo riporta in meta con Davis per il 33-26 finale!

Un altro risultato storico è quello dei Cleveland Browns (1-2) che beffano all’ultimo secondo i Green Bay Packers (2-1) per 13-10. I gialloverdi hanno comandato il punteggio per 10-0 (senza brillare in attacco) fino agli ultimissimi minuti del match, poi è successo di tutto. Prima arriva il 10-3 su calcio, quindi 10-10 a 7 secondi dalla fine con la corsa di Judkins, quindi arriva l’incredibile. Calcio dei Packers. Stoppato. Palla di nuovo a Cleveland che a tempo scaduto vince con un field goal da 55 yds. Una botta non da poco per Love e compagni.

Negli altri incontri. Vincono senza brillare i Buffalo Bills (3-0) 31-21 contro i Miami Dolphins (0-3), quindi sempre nella AFC gli Indianapolis Colts (3-0) demoliscono 41-20 i Tennessee Titans (0-3), mentre i Cincinnati Bengals (2-1) orfani di Burrow vengono umiliati 48-10 dai Minnesota Vikings (2-1). Rimanendo nella AFC, i Pittsburgh Steelers (2-1) passano 21-14 in casa dei New England Patriots (1-2) con Aaron Rodgers che supera Brett Favre e diventa il quarto QB per td lanciati della storia. I Kansas City Chiefs (1-2) si sbloccano e vincono 22-9 in casa dei New York Giants (0-3) ma rimangono ancora lontani dai loro standard.

Successo anche in questo caso con il cuore in gola per i Tampa Bay Buccaneers (3-0) che piegano 29-27 i New York Jets (0-3) dopo aver vinto un field goal stoppato e riportato in meta nei minuti conclusivi. Facile successo dei Washington Commanders (2-1) per 41-24 contro i Las Vegas Raiders (1-2), mentre nella NFC South i Carolina Panthers (1-2) demoliscono 30-0 gli Atlanta Falcons (1-2). Nella AFC South, invece, i Jacksonville Jaguars (2-1) regolano 17-10 gli Houston Texans (0-3). Passando alla AFC West, successo pesante dei Los Angeles Chargers (3-0) per 23-20 contro i Denver Broncos (1-2), mentre i Seattle Seahawks (2-1) schiantano 44-13 i derelitti New Orleans Saints (0-3). Sempre nella NFC, i Chicago Bears (1-2) hanno la meglio 31-14 sui Dallas Cowboys (1-2), mentre nella NFC West i San Francisco 49ers (3-0) rimangono incredibilmente imbattuti piegando 16-15 gli Arizona Cardinals (2-1).