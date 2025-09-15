NFL 2025 (Week 2): vincono Packers, Ravens, Bills, Lions e Eagles che stendono i Chiefs nella rivincita del Super Bowl

Va in archivio anche la seconda settimana della NFL 2025-2026 e iniziamo a farci un primo quadro più chiaro della situazione. Intanto la sensazione è che, anche in questa annata, la NFC sia più livellata verso l’alto rispetto alla AFC, con i campioni in carica, i Philadelphia Eagles, che passano in casa dei Kansas City Chiefs nella replica del Super Bowl di 7 mesi fa, mentre i Green Bay Packers stendono i finalisti del Championship della NFC, i Washington Commanders e si mettono in lizza per una stagione da protagonisti. Nella AFC la grande notizia è l’infortunio di Joe Burrow che terrà lontano dai campi il QB dei Cincinnati Bengals per circa 3 mesi. Una mazzata per la franchigia dell’Ohio.

Nel Thursday Night match successo importante nella NFC per i Green Bay Packers (2-0) che superano 27-18 i Washington Commanders (1-1) con una nuova ottima prestazione della difesa, mentre in attacco Jordan Love sembra sempre più in confidenza sui lanci e sempre più leader. Come detto in precedenza, i Philadelphia Eagles (2-0) piegano 20-17 i Kansas City Chiefs (0-2) all’ArrowHead Stadium con una prova solida sui due lati del campo e un intercetto clamoroso che chiude i conti. Mahomes lancia verso l’end-zone per il suo fidato amico Kelce che, invece, si lascia scappare la palla dalle mani e finisce nelle grinfie della secondaria dei campioni in carica. Barkley corre per 88 yds e una meta, Hurts è impeccabile e gli Eagles continuano a volare. I Chiefs, udite udite, sono ancora fermi a 0-2.

Nel Sunday Night match arriva un risultato decisamente a sorpresa. Gli Atlanta Falcons (1-1) demoliscono 22-6 a domicilio i Minnesota Vikings (1-1) che disputano una partita letteralmente inguardabile. JJ McCharthy chiude con 158 yds e 2 intercetti, mentre per Atlanta Robinson domina con 143 yds su corse. Il match più spettacolare della week 2 è stato il duello interno alla NFC East con i Dallas Cowboys (1-1) che vincono all’overtime contro i New York Giants (0-2) nonostante un Wilson straripante da 450 yds su lancio e 3 td. Boccata d’ossigeno per i texani. Vittoria nettissima nella NFC North per i Detroit Lions (1-1) che disintegrano 52-21 i malcapitati Chicago Bears (0-2) con un Goff stellare da 334 yds su lancio e ben 5 mete. Per la formazione dell’Illinois c’è la netta sensazione che la stagione sia già verso il baratro.

Nella AFC i Cincinnati Bengals (2-0) vincono, non senza fatica, contro i Jacksonville Jaguars (1-1) per 31-27 ma, come detto, perdono Burrow a lungo. I Los Angeles Rams (2-0) passano facilmente in casa dei modesti Tennessee Titans (0-2) per 33-19 con Stafford da 298 yds su lancio e 2 td. Nella AFC East i Miami Dolphins (0-2) cadono in casa contro i New England Patriots (1-1) al termine di un match tra due squadre con notevoli problemi sui due lati del campo.

Nella NFC arriva il pesante successo dei San Francisco 49ers (2-0) che, seppur privi di Purdy e Kittle, passano in casa dei New Orleans Saints (0-2) per 26-21 con Mac Jones che lancia per 279 yds e 3 mete. Nella AFC facile ripassata dei Buffalo Bills (2-0) per 30-10 in casa dei derelitti New York Jets (0-2) con Cook che, su corsa, domina con 132 yds e 2 mete. I Pittsburgh Steelers (1-1) nulla possono contro i Seattle Seahawks (1-1) e cedono in casa 17-31, mentre nello scontro interno alla AFC North i Baltimore Ravens (1-1) vincono passeggiando 41-17 contro i Cleveland Browns (0-2) con Lamar Jackson da 225 yds su lancio e ben 4 td. Rimanendo sempre nella AFC, gli Indianapolis Colts (2-0) vincono in rimonta contro i Denver Broncos (1-1) per 29-28 con il solito Taylor da 165 yds su corsa. Infine, nella NFC, gli Arizona Cardinals (1-1) vincono senza brillare per 27-22 contro i non impossibili Carolina Panthers (0-2).

La Week 2 si chiuderà questa notte con ben 2 Monday night: Houston Texans (0-1)-Tampa Bay Buccaneers (1-0) e Las Vegas Raiders (1-0)-Los Angeles Chargers (1-0).