NFL 2025 (Week 1): vincono all’esordio Bills, Eagles, Packers, 49ers e Steelers, cadono i Chiefs

Ha preso ufficialmente il via la stagione della NFL. Ci attendono 18 settimane di regular season che andranno a comporre la griglia dei play-offs per andare a decidere chi succederà ai Philadelphia Eagles che, un anno fa, hanno demolito i Kansas City Chiefs al Super Bowl di New Orleans. La prima settimana ci ha regalato, come sempre, grandi emozioni e sorprese con vittorie già pesanti e alcune cadute sorprendenti.

Nella AFC si parte subito con i fuochi d’artificio con i Buffalo Bills che piazzano una rimonta clamorosa contro i Baltimore Ravens e, negli ultimissimi minuti del match, segnano 16 punti di fila e rimontano 41-40 con Allen da 394 yds e 2 td e Coleman da 112 e 1 td su ricezione. Dall’altra parte Lamar Jackson chiude con 209 yds e 2 td su lancio e 70 yds su corsa con un td. Domina in ricezione Flowers da 143 yds e un td, mentre su corsa Henry straripa con 169 yds e 2 td.

Nella NFC North importante successo dei Green Bay Packers che partono con il piede giusto e superano 27-13 i Detroit Lions con Jordan Love che vince il duello tra QB con Jared Goff. Nella NFC West iniziano bene i San Francisco 49ers che passano 17-13 in casa dei Seattle Seahawks con Purdy da 277 yds e 2 td e un McCaffrey come sempre eccellente. Nella AFC brilla Aaron Rodgers ai ritorno dopo un anno con la nuova maglia dei Pittsburgh Steelers. Successo 34-32 in casa dei New York Jets con l’ex leggenda dei Packers che lancia per 4 td.

Nella NFC East i campioni in carica dei Philadelphia Eagles superano, non senza fatica, i Dallas Cowboys per 24-20 con Jalen Hurts che segna 2 td su corsa. Cadono, invece, i Kansas City Chiefs che perdono 21-27 a San Paolo (Brasile) contro i Los Angeles Chargers.

Negli altri incontri: i Tampa Bay Buccaneers passano 23-20 in casa degli Atlanta Falcons nello scontro diretto della NFC South, i Cincinnati Bengals piegano 17-16 i Cleveland Browns a domicilio nella AFC North, mentre tutto facile per gli Indianapolis Colts che stendono 33-8 i Miami Dolphins. I New England Patriots cadono in casa 13-20 contro i Las Vegas Raiders, gli Arizona Cardinals passano a New Orleans contro i Saints per 20-13, mentre nella NFC East i Washington Commanders superano i New York Giants per 21-6. I Jackskonville Jaguars vincono facilmente 26-10 contro i Carolina Panthers, mentre i Denver Broncos regolano 20-12 i Tennessee Titans. Infine, i Los Angeles Rams hanno la meglio per 14-9 sugli Houston Texans.