NASCAR, primi verdetti dei Playoffs 2025 a Bristol

Primi verdetti questo fine settimana per la NASCAR Cup Series 2025 con la tradizionale e sempre imprevedibile night race di Bristol. Il leggendario ovale che sorge nello Stato del Tennessee si prepara per ospitare la prima Elimination Race dei Playoffs, determinante per stabilire i dodici piloti che accederanno al Round of 12.

Quattro protagonisti perderanno automaticamente dopo la bandiera a scacchi di domenica mattina, sabato sera in America, la chance di continuare ad inseguire la finale di Phoenix. La bagarre è assicurata, attualmente sono infatti solo due i piloti certi di un pass per la prossima fase dei Playoffs.

Joey Logano (2014–2015), Denny Hamlin (2012, 2019, 2023), Kyle Busch (2009–2010, 2017), Chris Buescher (2022), Kyle Larson (2021-2024) e Brad Keselowski (2011) hanno vinto negli ultimi anni la seconda prova che annualmente si tiene al Bristol Motor Speedway, impianto che quest’estate è tornato anche ad accogliere una partita valida per il ‘Major League Baseball’.

La pista di Bristol non ha eguali nel calendario: catino da 0.533 miles (0.858 km) caratterizzato da quattro curve con una pendenza che varia dai 24 ai 28 gradi. Come accade a Nashville oppure a Dover l’intero ovale è in cemento, un’altra particolarità di uno dei circuiti più brevi dell’intero calendario.

Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) sono gli unici certi di accedere automaticamente al Round of 12 grazie alle vittorie ottenute tra la Southern 500 di Darlington (South Carolina) e la prova di settimana scorsa al WWT Raceway (Illinois).

Attualmente invece sono a rischio eliminazione Austin Dillon (-11), Shane van Gisbergen (-15), Alex Bowman (-35) e Josh Berry (-45). La classifica può cambiare velocemente, storicamente il Bristol Motor Speedway ha spesso regalato colpi di scena e sorprese nei suoi 500 giri.

CLASSIFICA AGGIORNATA NASCAR PLAYOFFS 2025 (Pre Elimination Race Round of 16 – Bristol)

#19 Chase Briscoe – ammesso al Round of 12 da Darlington

#11 Denny Hamlin – ammesso al Round of 12 da Gateway

#5-Kyle Larson, +60

#23-Bubba Wallace, +50

#12-Ryan Blaney, +42

#24-William Byron, +39

#45-Tyler Reddick, +37

#20-Christopher Bell, +32

#9-Chase Elliott, +28

#22-Joey Logano, -21

#1-Ross Chastain, +19

#2-Austin Cindric, +11

Virtualmente Eliminati dal Round of 12

#3-Austin Dillon, -11

#88-Shane Van Gisbergen, -15

#48-Alex Bowman, -35

#21-Josh Berry, -45