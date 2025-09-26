Nascar
NASCAR, il Round of 12 continua in Kansas
Seconda delle tre prove del Round of 12 in vista per i Playoffs 2025 della NASCAR Cup Series. Il Kansas Speedway si appresta per vivere un nuovo importante appuntamento, gara che potrebbe assegnare un nuovo pass automatico alla ‘semifinale’ del campionato.
Per la seconda volta in stagione i protagonisti affronteranno il tracciato che sorge a pochi chilometri da Kansas City. Si tratta di un ovale da 1 miglio e mezzo caratterizzato da quattro curve con una pendenza progressiva che oscilla dai 17 ai 20 gradi.
Joey Logano (2014–2015, 2020), Tyler Reddick (2023), Bubba Wallace (2022), Denny Hamlin (2019), Chase Elliott (2018), Ross Chastain (2024) e Kyle Larson (2021) hanno vinto negli ultimi anni in questo specifico evento. Occhi puntati sull’ultimo citato, semplicemente imbattibile in primavera in Kansas al volante della propria Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports.
Dopo l’appuntamento di Loudon di settimana scorsa solamente Ryan Blaney ha la certezza di avere un biglietto per il Round of 8. A rischio eliminazione invece spiccano al momento Ross Chastain (-12), Austin Cindric (-19), Tyler Reddick (-23) e Bubba Wallace (-27).
CLASSIFICA NASCAR PLAYOFFS AGGIORNATA (Pre Kansas – Round of 12)
#12-Ryan Blaney – ammesso al Round of 8 da Loudon
#24-William Byron, +47
#5-Kyle Larson, +41
#20-Christopher Bell, +29
#11-Denny Hamlin, +27
#22-Joey Logano, -24
#9-Chase Elliott, +14
#19-Chase Briscoe, +12
Virtualmente eliminati
#1-Ross Chastain, -12
#2-Austin Cindric, -19
#45-Tyler Reddick, -23
#23-Bubba Wallace, -27