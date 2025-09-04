NASCAR, Continua il Round of 16. Prima volta per il Gateway ai Playoffs

Prima apparizione nei NASCAR Playoffs per il World Wide Technology Raceway, conosciuto anche come Gateway Motorsport Park. Dopo la Southern 500 di settimana scorsa, vinta da Chase Briscoe, entra nel vivo il Round of 16, prima delle quattro fasi che decideranno il campione della NASCAR Cup Series 2025.

Il catino che sorge nello Stato dell’Illinois, presente nei piani della Cup Series dal 2022, ha una metratura di 1.250 miles (2.012 km) e le quattro curve presentano un raggio completamente differente come accade a Darlington. Le prime due (più strette a differenza di quanto accade in South Carolina), hanno una pendenza di 11 gradi, mentre le altre due si attestano sui nove gradi.

Joey Logano, Kyle Busch ed Austin Cindric hanno vinto nell’ordine nel WWT Raceway dal 2022 al 2024. L’evento entra per la prima volta nei Playoffs, precedentemente si è sempre corso nel mese di giugno dopo la tradizionale Coca-Cola 600.

Il già citato Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19) , padrone della scena settimana scorsa, è l’unico certo di un pass per disputare il Round of 12 . Gli altri restano tutti a rischio eliminazione in attesa della night race di Bristol di settimana prossima.

Attualmente, guardando la classifica provvisoria, sono esclusi la Ford #22 Team Penske di Joey Logano (-3p), la Chevrolet Camaro #3 RCR di Austin Dillon (-8p), la Ford #21 Wood Brothers Racing di Josh Berry (-19p) e la Chevy #48 Hendrick Motorsports di Alex Bowman (-19P)

CLASSIFICA AGGIORNATA NASCAR PLAYOFFS (Dopo Darlington – Round of 16)

#19 Chase Briscoe – ammesso al Round of 12

#11 Denny Hamlin, +43 punti

#5 Kyle Larson, +38

#45 Tyler Reddick, +35

#24 William Byron, +25

#23 Bubba Wallace, +25

#12 Ryan Blaney, +22

#1 Ross Chastain, +21

#2 Austin Cindric, +12

#20 Christopher Bell, +11

#9 Chase Elliott, +9

#88 Shane Van Gisbergen, +3

Virtualmente eliminati dal Round of 16

#22 Joey Logano, -3

#3 Austin Dillon, -8

#21 Josh Berry, -19

#48 Alex Bowman, -19