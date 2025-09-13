Nadia Battocletti lancia lo sprint con Chebet ed è argento sui 10000 ai Mondiali, il bis dopo le Olimpiadi

Nadia Battocletti ha conquistato una splendida medaglia d’argento sui 10.000 metri ai Mondiali 2025 di atletica, interpretando una gara di assoluto spessore tecnico sulla pista di Tokyo e confermando il suo status di fuoriclasse internazionale nel fondo. La formidabile trentina, argento su questa distanza alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha tenuto il ritmo sostenuto che le africane hanno deciso di impartire nella prima parte di gara ed è rimasta a contatto con loro, mettendo in difficoltà la strategia di Kenya ed Etiopia.

La Campionessa d’Europa è rimasta pimpante in seconda posizione nel gruppetto delle migliori, forte dei propri mezzi, tonica nel prosieguo della gara, capace di non mollare a ogni cambio di ritmo delle rivali. Si arriva al suono della campana con quattro atlete in lotta per il podio e la 25enne se la gioca ad armi pari con le keniane Beatrice Chebet e Agnes Ngetich e l’etiope Gudaf Tsegay. Nadia Battocletti può fare valere il proprio sprint e risponde subito all’accelerazione di Chebet poco prima dell’ultima curva.

Sembra di rivedere il film dei Giochi disputati la scorsa estate nella capitale francese, la nostra portacolori non riesce a riportarsi sotto all’africane e conquista un argento di spessore con il nuovo record italiano di 30:38.23 (migliorato di sei secondi il 30:43.35 timbrato nella capitale francese durante la rassegna a cinque cerchi). Per Chebet, capace di imporsi con il crono di 30:37.61, arriva il primo titolo iridato della carriera dopo due podi sui 5000 metri (argento a Eugene nel 2022 e bronzo a Budapest nel 2023) e la doppietta dorata firmata alle Olimpiadi.

Il bronzo finisce al collo dell’etiope Gudaf Tsegay (30:39.65), primatista mondiale che non è riuscita a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa. Giù dal podio la keniana Agnes Jebet Ngetich (30:42.66), l’etiope Ejgayehu Taye (30:55.52) e la giapponese Ririka Hironaka (31:09.62), Elisa Palmero ventesima (32.12.72). Nadia Battocletti, che nel corso di questa stagione si è laureata Campionessa d’Europa nei 10 km su strada e nel cross, tornerà in gara nei prossimi giorni per i 5000 metri.