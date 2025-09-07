Motocross
MXGP: Lucas Coenen vince gara-1 al GP di Turchia e rosicchia punti su Febvre
Non cambia la situazione nella classe MXGP nella gara-1 valida per il GP di Turchia, quartultimo appuntamento della stagione 2025 di Motocross in scena presso il tracciato di Afyonkarahisar. Curiosamente infatti in occasione dalla prova inaugurale di questa domenica è stata replicata per ciò che concerne le prime quattro posizioni la classifica della qualifying race, dunque con la vittoria di Lucas Coenen.
Dominio totale quella del centauro in forza alla KTM, capace di uscire in modo brillante dal cancelletto prendendo la testa della corsa fin da subito, gestendo al meglio la situazione fino al traguardo finale. Al secondo posto si è piazzato invece il compagno di scuderia Jeffrey Herling, il quale ha racimolato un gap di 0:03.287 rispetto al primo della classe, precedendo il francese Romain Febvre (Kawasaki), terzo a +0:02.658 perdendo così qualcosina in ottica classifica piloti.
Quarto posto poi per Tim Gajser (Honda), abile a strappare un ritardo di 0:18.161. Seguono inoltre Ruben Fernandez (Honda), quinto a 0:41.375 oltre che Maxime Reneaux, sesto a +0:45.962. In top dieci invece l’italiano in forza alla Ducati Mattia Guadagnini, mentre la Fantic Racing di Andrea Bonacrosi si è attestata in tredicesima moneta.
In attesa della gara-2, Romain Febvre continua a tenere il comando delle operazioni nell’overall con un totale di 863 punti, Coenen però adesso morde a -24 punti. A distanza siderale si trova invece Coldenhoff a quota 626.