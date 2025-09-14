Motocross
MXGP: Herlings vince gara-1 a Shanghai, Lucas Coenen perde terreno
Inizia con iil successo di Jeffrey Herlings la domenica dedicata alla MXGP: Il centauro olandese si è infatti imposto in occasione della gara-1 valida per il GP della Cina, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross in scena questo fine settimana sul tracciato di Shanghai. Successo significativo per il pilota, rimasto al vertice fin dalle battute iniziali della prova.
Il neerlandese nello specifico si è dimostrato brillante all’uscita dal cancelletto, girando per secondo alla spalle di Maxime Renaux (Yamaha), dando vita così ad un lungo inseguimento interrotto solo allo scadere della fase a tempo, poco prima dell’inizio degli ultimi tre giri, momento del sorpasso chiave per la vittoria, capitalizzata con il timing di 34:38.944.
Al secondo posto con una differenza di 0:02.502 si è accomodato invece Tim Gajser (Honda), bravo a beffare nelle battute finali il già citato Renaux, terzo con 0:05.815 davanti all’altro transalpino leader della classifica piloti Romain Febvre (Kawasaki), quarto a 0:33.205. Indietro invece l’altro pretendente al titolo Lucas Coenen (KTK), rimasto attardato fin dalla partenza ed addirittura nono con 0:56.713, piazzamento disastroso in ottica Campionato.
Da segnalare infine la buona ottava posizione di Andrea Bonacorsi (Fantic) con 0:41.285 e la tredicesima del ducatista Mattia Guadagnini, il quale ha accumulato uno scarto di 1:19.380. Gara-2 si svolgerà alle 10:10.