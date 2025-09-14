Motocross MX2, Sacha Coenen vince Gara-1 del GP della Cina. De Wolf a -12 da Laengenfelder nella generale

Sacha Coenen si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio della Cina, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MX2 2025. Sul tracciato di Shanghai prosegue, quindi, la corsa al titolo. A questo punto la classifica generale vede al comando ancora Simon Laengenfelder che mantiene un vantaggio di 12 punti su Kay de Wolf (862 contro 850). Andrea Adamo sempre in terza posizione con 792, quarto Sacha Coenen con 736.

Il successo è andato al belga Sacha Coenen (KTM) che ha chiuso con un vantaggio di 7.8 secondi sull’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), quindi in terza posizione troviamo il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 15.3. Quarto il nostro Andrea Adamo (KTM) a 34.9, quinto Valerio Lata (Honda) a 43.9, mentre è sesto il belga Liam Everts (Husqvarna) a 49.2.

Si ferma in settima posizione il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 59.1 quindi in ottava lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) con un distacco di 1:02, in nona l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 1:21, mentre completa la top10 il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 1:23.

La MX2 tornerà in azione alle ore 09.10 per la seconda manche che andrà a concludere l’appuntamento di Shanghai. A quel punto mancherà solamente il Gran Premio d’Australia prima del termine del campionato.