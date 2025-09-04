MX2, Andrea Adamo spalle al muro verso il GP di Turchia per continuare a sognare il Mondiale

Dopo un solo weekend di pausa torna protagonista il Mondiale Motocross da sabato 6 a domenica 7 settembre con il Gran Premio di Turchia 2025, valevole come diciottesimo e terzultimo capitolo della stagione. In MX2 la corsa al titolo iridato è riservata ormai solamente ai primi tre della classifica generale, racchiusi in soli 38 punti quando ne restano in palio ancora 105 da qui al round conclusivo in Australia.

Sul fondo duro dell’Afyon Sports Centre si preannuncia dunque un fine settimana estremamente intenso e importante per il campionato, con l’Italia che si affida ad Andrea Adamo per un complicatissimo tentativo di rimonta. Il campione MX2 del 2023 si trova al terzo posto della graduatoria assoluta con un gap di 38 punti dalla vetta e 23 dalla seconda piazza, quindi è ormai spalle al muro e deve necessariamente macinare punti pesanti già sulla pista turca per continuare ad avere qualche chance di giocarsi fino in fondo il Mondiale.

Il siciliano della KTM sarà costretto ad invertire il trend negativo dell’ultimo biennio in Turchia, su un circuito che non gli ha regalato gioie sia nel 2023 che nel 2024, ma il tempo comincia a scarseggiare ed i suoi avversari per il titolo hanno un buon vantaggio a disposizione. Realisticamente, dopo il GP d’Olanda, sembra essersi infatti delineata una sfida a due con in palio il campionato a meno di grandi colpi di scena.

Il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) si presenta alla volata finale con la tabella rossa, ma i tanti punti lasciati per strada due settimane fa ad Arnhem hanno complicato la sua missione iridata avendo permesso all’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) di avvicinarsi a -15 verso le ultime tre tappe della stagione. Il contesto turco potrebbe favorire sulla carta Laengenfelder, ma De Wolf dovrà cominciare a guadagnare punti anche lontano dalla sabbia se vorrà bissare il titolo conquistato nel 2024.