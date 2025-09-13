Mountain bike, Mondiali 2025: Finn Treudler si impone tra gli under 23, 18mo Siffredi

Proseguono i Mondiali di mountain bike con le prove dedicate alla disciplina olimpica, quella del cross country. In mattinata a Valais la gara per gli uomini categoria under 23.

A trionfare è il padrone di casa Finn Treudler: cavalcata trionfale per lo svizzero, per lunghi tratti da solo al comando, che ha completato la prova in 1:20:25.

Alle sue spalle, staccato di 54”, il canadese Cole Punchard, mentre completa il podio, a 2’14”, il danese Gustav Pedersen. Subito dietro il tedesco Paul Schehl e l’altro danese Mikkel Lose.

Lontani dalla lotta per il podio gli italiani. Il migliore è Matteo Siffredi, diciottesimo, mentre trentesimo e trentunesimo sono Fabio Bassignana e Giulio Peruzzo. Doppiato Elian Paccagnella.