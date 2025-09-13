Mountain bike, Mondiali 2025: Jenny Rissveds si impone in Svizzera. Settima Martina Berta

Prima gara élite individuale ai Mondiali di mountain bike per quanto riguarda il cross country: la svedese Jenny Rissveds va a prendersi il suo primo titolo iridato in carriera tra le donne.

Gara di testa per la svedese che nel momento clou è riuscita a fare il vuoto, completando la prova in 1h21’35”. Dopo l’oro olimpico di Rio ecco anche la maglia arcobaleno per la 31enne.

Alle sue spalle si è piazzata la neozelandese Samara Maxwell, staccata di 18 secondi. Sul gradino più basso del podio è salita la svizzera Alessandra Keller, la padrona di casa terza a 56 secondi dalla vincitrice. Completano la top-5 la britannica Evie Richards (+1’08”) e l’americana Savilia Blunk (+1’46”).

Settima posizione per la migliore delle azzurre, Martina Berta, mai in corsa per il podio. 29ma Chiara Teocchi, 33ma Nicole Pesse.