Ciclismo
Mountain bike: Lucas Teste trionfa ai Mondiali tra gli juniores, quattordicesimo Fabbro
Si conclude con il trionfo di Lucas Teste l’attesa prova di cross-country maschile juniores, uno dei segmenti validi per i Mondiali 2025 di mountain bike, evento attualmente in fase di svolgimento in Svizzera, più precisamente in quel di Valais. Prova consistente per il francese, il quale ha tenuto fin da subito il livello alto gravitando sempre al vertice.
Il corridore transalpino classe 2007 nello specifico è arrivato al traguardo in 1h14:49, rifilando un distacco di 11 secondi al rappresentante della Namibia Suren Roger, il quale ha strappato la medaglia d’argento precedendo lo svizzero Lewin Iten, piazzatosi sul gradino più basso del podio a +0:31.
Ai ridossi della top 3 Valentin Hofer. L’austriaco si è dunque dovuto accontentare del quarto piazzamento (a 58”) arginando il connazionale Mans Algred Barret Maunz, quinto con un ritardo di un minuto.
Il miglior italiano del lotto è stato invece Ettore Fabbro, il quale ha guadagnato il quattordicesimo posto rimanendo attardato di 3’14” rispetto al primo della classe. Leggermente più indietro invece Federico Rosario Brafa, venticinquesimo con 5:07. Posizione numero sessantacinque infine per Gabriele Scagliola, indietro di un giro.