Ciclismo
Mountain bike: l’Italia si affida a Luca Braidot e alla staffetta mista
I Mondiali di mountain bike sono già iniziati in Svizzera a Valais, nel fine settimana l’attesa ovviamente nel vedere le due prove olimpiche, quelle dedicate al cross country.
Prima però c’è la staffetta mista, una delle prove più attese in casa Italia: gli azzurri sono campioni d’Europa in carica e vogliono provare addirittura a migliorare il bronzo conquistato ad Andorra la passata stagione.
Tra gli uomini, nella gara élite, il Bel Paese si affida ovviamente alla sua stella: Luca Braidot. Il 34enne, quarto ai Giochi Olimpici l’anno scorso, è reduce da un gran podio in Coppa del Mondo a Les Gets e dunque appare in ottima forma.
Al femminile l’Italia difende il bronzo conquistato da Martina Berta la passata stagione. Sulla carta le azzurre non sono favorite per agguantare il podio, ma giocano un ruolo da outsider.