Mountain Bike, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Le stelle sono Braidot e Berta

Il CT della nazionale azzurra di Mountain Bike, Mirko Celestino, ha diramato i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025. La rassegna iridata si terrà la prossima settimana in Svizzera e c’è sicuramente attesa per una squadra italiana che si presenta con l’ambizione di provare a salire nuovamente sul podio come già accaduta nell’edizione dell’anno scorso.

Le punte di diamante nella categoria élite sono senza alcun dubbio Luca Braidot e Martina Berta, che insieme hanno vinto anche il bronzo nella Mixed Relay nel 2024. Braidot (bronzo nel 2023) è reduce da uno splendido secondo posto in Coppa del Mondo in Francia e punta ad essere tra i protagonisti per la lotta per il podio.

Martina Berta, invece, difende il fantastico bronzo vinto lo scorso anno, quando l’azzurra riuscì a concludere al terzo posto dietro alla coppia olandese composta da Puck Pieterse e Anna Terpstra.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI DI MOUNTAIN BIKE 2025

UOMINI

Fabio Bassignana – KTM-Protek-Elettrosystem

Federico Rosario Brafa – KTM-Protek-Elettrosystem

Luca Braidot – G.S. Fiamme Oro

Ettore Fabbro – KTM-Protek-Elettrosystem

Filippo Fontana – CS Carabinieri Cicli Olympia

Elian Paccagnella – Wilier-Vittoria Factory Team

Giulio Peruzzo – KTM-Protek-Elettrosystem

Gabriele Scagliola – Ciclistica Rostese

Matteo Siffredi – KTM-Protek-Elettrosystem

Juri Zanotti – Wilier-Vittoria Factory Team

DONNE

Martina Berta – Centro Sportivo Esercito

Lucia Bramati – Trinx Factory Team

Marika Celestino – Scott Racing Team

Sara Cortinovis – Centro Sportivo Esercito

Valentina Corvi – Canyon CLLCTV XCO

Elisa Ferri – Team Guerrini

Giorgia Pellizotti – Trinx Factory Team

Nicole Pesse – CS Carabinieri Cicli Olympia

Chiara Teocchi – Centro Sportivo Esercito

CALENDARIO MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025

9 Settembre

15:30 – Donne U23 Short Track – Finale

16:15 – Uomini U23 Short Track – Finale

17:15 – Donne Elite Short Track – Finale

18:00 – Uomini Elite Short Track – Finale

11 Settembre

17:00 – Mixed Team Relay

12 Settembre

15:00 – Donne Junior

17:00 – Uomini Junior

13 Settembre

11:00 – Uomini U23

14:00 – Donne Elite

14 Settembre

10:30 – Donne U23

13:30 – Uomini Elite