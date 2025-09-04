Ciclismo
Mountain Bike, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Le stelle sono Braidot e Berta
Il CT della nazionale azzurra di Mountain Bike, Mirko Celestino, ha diramato i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025. La rassegna iridata si terrà la prossima settimana in Svizzera e c’è sicuramente attesa per una squadra italiana che si presenta con l’ambizione di provare a salire nuovamente sul podio come già accaduta nell’edizione dell’anno scorso.
Le punte di diamante nella categoria élite sono senza alcun dubbio Luca Braidot e Martina Berta, che insieme hanno vinto anche il bronzo nella Mixed Relay nel 2024. Braidot (bronzo nel 2023) è reduce da uno splendido secondo posto in Coppa del Mondo in Francia e punta ad essere tra i protagonisti per la lotta per il podio.
Martina Berta, invece, difende il fantastico bronzo vinto lo scorso anno, quando l’azzurra riuscì a concludere al terzo posto dietro alla coppia olandese composta da Puck Pieterse e Anna Terpstra.
CONVOCATI ITALIA MONDIALI DI MOUNTAIN BIKE 2025
UOMINI
Fabio Bassignana – KTM-Protek-Elettrosystem
Federico Rosario Brafa – KTM-Protek-Elettrosystem
Luca Braidot – G.S. Fiamme Oro
Ettore Fabbro – KTM-Protek-Elettrosystem
Filippo Fontana – CS Carabinieri Cicli Olympia
Elian Paccagnella – Wilier-Vittoria Factory Team
Giulio Peruzzo – KTM-Protek-Elettrosystem
Gabriele Scagliola – Ciclistica Rostese
Matteo Siffredi – KTM-Protek-Elettrosystem
Juri Zanotti – Wilier-Vittoria Factory Team
DONNE
Martina Berta – Centro Sportivo Esercito
Lucia Bramati – Trinx Factory Team
Marika Celestino – Scott Racing Team
Sara Cortinovis – Centro Sportivo Esercito
Valentina Corvi – Canyon CLLCTV XCO
Elisa Ferri – Team Guerrini
Filippo Fontana – CS Carabinieri Cicli Olympia
Giorgia Pellizotti – Trinx Factory Team
Nicole Pesse – CS Carabinieri Cicli Olympia
Chiara Teocchi – Centro Sportivo Esercito
CALENDARIO MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025
9 Settembre
15:30 – Donne U23 Short Track – Finale
16:15 – Uomini U23 Short Track – Finale
17:15 – Donne Elite Short Track – Finale
18:00 – Uomini Elite Short Track – Finale
11 Settembre
17:00 – Mixed Team Relay
12 Settembre
15:00 – Donne Junior
17:00 – Uomini Junior
13 Settembre
11:00 – Uomini U23
14:00 – Donne Elite
14 Settembre
10:30 – Donne U23
13:30 – Uomini Elite