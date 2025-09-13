MotoGP, un fantastico Bezzecchi vince la Sprint Race di Misano, terzo Di Giannantonio. Cade Marc Marquez, Bagnaia in difficoltà

Prosegue il grande weekend di Misano per Marco Bezzecchi. Il centauro italiano, dopo aver ottenuto la pole position in mattinata, è riuscito anche a conquistare la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Seconda vittoria in carriera nelle gare del sabato per l’azzurro, l’ultima era stata ad Assen nel 2023.

Il riminese è partito subito forte, seguito dalle Ducati di Marc e di Alex Marquez. Il leader del Mondiale ha poi sfruttato un errore dell’italiano per riavvicinarsi e successivamente sorpassarlo nel cambio di direzione. La Sprint Race del fuoriclasse spagnolo è però terminata nel giro successivo, a causa di una scivolata in curva 15. È stato quindi il fratello Alex a continuare la rincorsa a Bezzecchi, senza però mai riuscire a colmare il gap. Lo spagnolo si è perciò dovuto accontentare del secondo posto (+1.026).

Dietro, complice anche la caduta nei giri inziali di Fabio Quartararo, si è aperta la lotta per il podio tra i due piloti del VR46 Racing Team. È stato Fabio Di Giannantonio (+2.680) a conquistare la terza piazza, anticipando il connazionale e compagno di squadra Franco Morbidelli (+3.332). Quinto posto quindi per la KTM di Pedro Acosta (+6.657), sesta piazza per la Ducati del Team Gresini di Fermin Aldeguer (+6.842).

Completano quindi la top10 Luca Marini (Honda, +8.889), Jorge Martin (Aprilia, +10.633 ), Raul Fernandez (Aprilia, +11.503) ed Enea Bastianini (KTM, +12.780). Ancora una Sprint in salita per Francesco Bagnaia. Il Ducatista non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto, ed ha concluso la sua prova in tredicesima piazza, con un distacco dalla testa superiore ai 16 secondi.