MotoGP su TV8, orario gara GP San Marino 2025: programma in chiaro e differita 14 settembre

Tutto pronto per la domenica del Gran Premio di San Marino 2025, sedicesimo capitolo del Motomondiale 2025. Dopo le qualifiche e la Sprint Race di oggi, domani 14 settembre verrà disputato in mattinata il warm-up per la MotoGP e successivamente le gare delle tre classi. Si partirà con la gara Moto3 in programma alle ore 11.00, poi sarà il turno della Moto2 alle 12.15 ed infine la classe regina alle ore 14.00.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario di inizio delle gare delle tre classi. L’evento sarà visibile per gli abbonati in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Inoltre, TV8 (canale otto del digitale terrestre) offrirà la diretta live di tutte le gare. Per la diretta streaming le piattaforme di riferimento sono perciò SkyGo, NOW Tv e TV8.it.

CALENDARIO GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2025

Domenica 14 settembre

9.40-9.50 MotoGP, GP San Marino: warm up – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), SkyGo e NOW Tv

11.00 Moto3, GP San Marino: gara – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8, SkyGo, NOW Tv e TV8.it

12.15 Moto2, GP San Marino: gara – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8, SkyGo, NOW Tv e TV8.it

14.00 MotoGP, GP San Marino: gara – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8, SkyGo, NOW Tv e TV8.it

DOVE VEDERE IL GP DI SAN MARINO 2025 IN TV E STREAMING:

