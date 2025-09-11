MotoGP su TV8: orari GP San Marino 2025, il programma in chiaro dal 12 al 14 settembre

Il Gran Premio di San Marino di MotoGP si disputerà domenica 14 settembre. La gara sulla distanza piena sarà preceduta dalla Sprint, che si terrà sabato 13 settembre. La prova dimezzata sarà, come di consueto, connotato unico della classe regina. Anche questo fine settimana avremo in pista, oltre alla Moto2 e alla Moto3, anche la MotoE.

Si correrà a Misano Adriatico, autodromo ormai diventato un punto fermo del calendario. Inaugurato a inizio anni ’70, uscì dal giro iridato dopo l’incidente che nel 1993 rese paraplegico Wayne Rainey. Dopo una profonda ristrutturazione, che implicò anche l’inversione del senso di percorrenza, la pista romagnola è tornata in programma dal 2007, diventando talvolta anche teatro di double header.

Difatti, nel 2024 si corse due volte. Al canonico GP di San Marino si aggiunse il GP di Emilia Romagna per recuperare la data rimasta scoperta dalla cancellazione del GP d’India prima e del GP del Kazakistan poi. Occhio al meteo, perché da queste parti la pioggia è sempre pronta a sparigliare le carte. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la gara in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP SAN MARINO 2025

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 13 SETTEMBRE

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GARA MOTO3

Ore 12:15, GARA MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP SAN MARINO 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Non solo! Misano Adriatico è il quinto dei sei eventi per i quali è stata pianificata la trasmissione in chiaro e in diretta del Gran Premio della domenica.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di San Marino. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 13 SETTEMBRE

Ore 10:50-11:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12:50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13:45-14:25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15:00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Ore 11:00, Diretta GRAN PREMIO Moto3

Ore 12:15, Diretta GRAN PREMIO Moto2

Ore 14:00, Diretta GRAN PREMIO MotoGP