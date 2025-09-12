MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP San Marino 2025: Bagnaia, Bezzecchi e Morbidelli inseguono Marquez

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di San Marino, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Lo spagnolo ha stampato un perentorio 1:30.480 in sella alla Ducati ufficiale e ha distanziato di 147 millesimi un convincente Marco Bezzecchi con la Aprilia, mentre Franco Morbidelli è terzo a 0.193 con la Ducati VR46.

Francesco Bagnaia ha risposto presente in un venerdì migliore rispetto agli standard stagionali ed è quarto con l’altra Ducati ufficiale a 0.230 dal compagno di squadra, seguito a ruota da Alex Marquez con la Ducati Gresini. Hanno sorpreso le due Honda: Joan Mir sesto a 0.339, Luca Marini settimo a 0.368.

Hanno staccato il pass diretto per il Q2 anche Jorge Martin, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, mentre tutti gli altri dovranno lottare per meritarsi gli ultimi due pass attraverso il Q1. Di seguito la classifica e i risultati delle pre-qualifiche del GP di San Marino, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Misano.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.480 22 28 298.3

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.627 26 29 0.147 0.147 300.0

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.673 22 22 0.193 0.046 297.5

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.710 22 24 0.230 0.037 298.3

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.752 24 27 0.272 0.042 295.8

6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.819 22 24 0.339 0.067 299.1

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.848 25 25 0.368 0.029 300.0

8 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.857 22 25 0.377 0.009 297.5

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.889 23 28 0.409 0.032 300.0

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.915 20 20 0.435 0.026 296.7

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.068 20 24 0.588 0.153 299.1

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.090 26 26 0.610 0.022 293.4

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.166 20 24 0.686 0.076 300.8

14 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.249 24 24 0.769 0.083 294.2

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.487 15 22 1.007 0.238 295.8

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.500 21 26 1.020 0.013 296.7

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.572 6 23 1.092 0.072 297.5

18 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.616 21 27 1.136 0.044 297.5

19 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’31.678 18 20 1.198 0.062 289.5

20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.682 27 27 1.202 0.004 295.8

21 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.688 23 26 1.208 0.006 296.7

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.369 16 21 1.889 0.681 298.3

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.516 21 23 2.036 0.147 293.4