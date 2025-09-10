MotoGP, per Marc Marquez a Misano inizia la “Misiòn Ciento”. Titolo e 100 vittorie in un colpo solo?

Il fatto che Marc Marquez potesse chiudere matematicamente il Mondiale già nel GP di San Marino rappresentava una boutade (anzi, una broma, visto l’idioma in questione) montata ad arte dalla stampa spagnola per agitare le acque mediatiche in vista dell’appuntamento romagnolo. Sostanzialmente, qualche giornalista (o giornalaio) iberico ha voluto cavalcare il filone becero del “vincere il titolo in faccia a Valentino Rossi”, che a Misano è di casa.

Sarebbe stato sufficiente un weekend ordinario al fratello Alex per vaporizzare tale scenario, dinamica puntualmente concretizzatasi domenica in Catalogna, dove l’hermano menor ha addirittura vinto. D’altronde, basta aver completato la prima elementare e saper fare le addizioni per rendersi conto di come l’eventualità fosse altamente improbabile.

In realtà, il tema forte legato a Marc Marquez e alla conquista del titolo iridato è un altro. Il secondo posto del Montmelò non ha solo tenuto viva una circostanza che rappresenterebbe un’eccezionale coincidenza e un formidabile strumento mediatico, ma anzi l’ha resa decisamente più plausibile di quanto non lo fosse prima del GP catalano.

Il punto è che El Trueno de Cervera, imponendosi al Balaton Park, è arrivato a quota 98 vittorie nel Motomondiale (si parla di affermazioni tout-court, tenendo in considerazione anche le classi formative). Dunque, esiste la tangibile evenienza che possa festeggiare contemporaneamente l’aritmetica certezza di laurearsi Campione del Mondo 2025 di MotoGP e il 100° successo della carriera.

Per riuscirci a Motegi, dovrà prima vincere il Gran Premio domenicale romagnolo e poi quello giapponese. Se dovesse farcela, prenderebbe letteralmente due piccioni con una fava, titolo e pietra miliare nello stesso momento.

O quantomeno nello stesso weekend, perché se Marc dovesse avere 210 punti di vantaggio su Alex dopo la Sprint nipponica, metterebbe in cassaforte il Mondiale già il sabato, aprendosi poi la possibilità di coniare “El billete de cien” il giorno dopo.

Affinché questo possa avvenire, è però necessario porne le fondamenta a Misano, tagliando il traguardo per primo domenica 14 settembre. Considerando come quest’anno Marc abbia primeggiato 10 volte su 15, è palese come l’eventualità abbia il doppio delle possibilità di concretizzarsi rispetto a quelle di non verificarsi.