MotoGP, Pedro Acosta: “Un buon venerdì, la moto continua a migliorare. Il favorito è Marc Marquez”

Pedro Acosta chiude con il sorriso, senza ombra di dubbio, il suo venerdì del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, le KTM ufficiali hanno piazzato una sontuosa doppietta nelle pre-qualifiche, confermando il buon momento di forma del team austriaco, con il pilota spagnolo classe 2004 che ha ribadito quanto di buono fatto vedere questa mattina, pronto a giocarsi le proprie carte nel prosieguo del fine settimana.

Il miglior tempo delle pre-qualifiche porta la firma di Brad Binder che chiude in vetta con il tempo di 1:38.141 con appena 104 millesimi di vantaggio proprio su Pedro Acosta, quindi terzo Alex Marquez a 139. Quarta posizione per Marc Marquez a 224, quinta per Marco Bezzecchi a 262, mentre è sesto Enea Bastianini a 349. Settimo tempo per Franco Morbidelli a 370 a braccetto con Johann Zarco, quindi nono Luca Marini a 381 con Ai Ogura che completa la top10 a 458.

Lo spagnolo del team Red Bull KTM ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente io e il team abbiamo chiuso un buon venerdì. Senza dubbio ho iniziato con il piede giusto sia a livello di time attack ma anche sul passo gara. Sappiamo bene che Marc Marquez è l’uomo da battere e, anche se non ha realizzato il miglior tempo, lo ha messo in mostra anche oggi. Io voglio continuare su questa strada”.

La moto austriaca continua nel suo buon momento: “Le modifiche alla carena ci hanno dato una mano. Non abbiamo fatto un miglioramento clamoroso ma si può parlare di un buono step. Ora possiamo girare più stretti e dal mio punto di vista faccio di tutto per guidare più dolcemente, senza fare movimenti particolari con la gomma posteriore. Diciamo che stiamo provando a migliorare la moto e io sto provando a migliorare il mio stile di guida”.