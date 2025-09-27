MotoGP, Pedro Acosta: “Contento del podio, oggi Bagnaia non si poteva prendere”

Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver conquistato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi il pilota spagnolo ha conquistato un altro podio nella sua stagione, ma ha vissuto qualche alto e basso di troppo, come ha confermato lui stesso al termine della gara.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata ad un ritrovato Pecco Bagnaia che ha chiuso con 1.8 secondi su Marc Marquez e 3.6 su Pedro Acosta che completa il podio. Quarta posizione per Joan Mir a 4.3, quinta per Franco Morbidelli a 5.1, mentre in sesta troviamo Fabio Quartararo a 8.9. Settimo Luca Marini a 9.1, quindi ottavo Raul Fernandez a 10.3 con Ai Ogura nono a 10.4 e Alex Marquez decimo a 11.4.

Al termine della Sprint Race il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato quanto avvenuto in pista nel corso delle interviste di rito sulla linea del traguardo: “Sono contendo di questo podio, anche perchè arriva dopo una gara con qualche errore di troppo. Il potenziale a livello di moto c’era e, anzi, penso che potessi fare di più. Ho impiegato un po’ di tempo a passare Joan Mir e, quando sono salito al secondo posto, ormai Pecco aveva scavato un gap importante e sapevo che sarebbe stato molto complicato ricucire quello strappo”.

Il pilota classe 2004 prosegue nel suo racconto: “Non è stata una giornata lineare. Ho avuto un problema in qualifica e abbiamo dovuto trovare il giusto assetto della moto, sistemando anche la frenata. Anche per questo motivo sono soddisfatto di questo terzo posto. A questo punto testa a domani che, per quanto posso immaginare, sarà una gara di gestione delle gomme”.