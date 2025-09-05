MotoGP, parte il weekend al Montmelò: tutti inseguono Marc Marquez. Bagnaia spera

Marc Marquez, poi tutti gli altri in ordine sparso. Un concetto che, purtroppo, è stato già sciorinato fino alla noia, frutto del dominio totale dell’iberico, pronto a dettare legge già da oggi in occasione delle prove libere del GP di Catalogna, atto numero quindici del Motomondiale 2025 in scena sull’iconico tracciato di Montmelò.

Sono i numeri che parlano per il ducatista, capace di vincere ben sette doppi appuntamenti consecutivi scavando un solco profondissimo su tutti gli inseguitori. Sarebbe davvero surreale vedere il nativo di Cervera indietro proprio in una delle prove di casa, motivo per cui sarà più interessante capire più che altro cosa succederà dietro di lui.

Sì perché i fari saranno ovviamente puntati su Francesco Bagnaia, a caccia di fiducia ma anche di risposte, stavolta speriamo serie, dalla sua moto. Si attende inoltre una certa continuità dall’Aprilia, con la solidità di Marco Bezzecchi e il ritrovato Jorge Martin, oltre che dalla Gresini, pronta a ruggire con Alex Marquez e Fermin Aldeguer.

Interessante inoltre visionare il lavoro di un team sempre più in crescita, ovvero la KTM (attenzione in tal senso a Pedro Acosta), oltre che alla Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Sullo sfondo la Yamaha di Fabio Quartararo, calata di prestazioni nelle ultime settimane.