MotoGP, orari prove libere GP San Marino 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Siamo giunti al momento di alzare il sipario sul Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Dalla giornata di domani, infatti, si apriranno le danze sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli in vista di una tre-giorni che, come sempre, sarà intriso di passione per i motori nella terra di Romagna, una delle culle di questo sport.

Quale sarà il programma della giornata di domani? Si inizierà alle ore 09.00 con la prima sessione di prove libere della Moto3, quindi alle ore 09.50 toccherà alla Moto2, quindi alle ore 10.45 sarà la volta della FP1 della MotoGP. Dalle ore 13.15, poi, si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche. Come sempre sarà la Moto3 a rompere il ghiaccio, quindi alle ore 14.05 sarà la volta della classe mediana, mentre la MotoGP eleggerà la sua top10 che eviterà la Q1 alle ore 15.00.

Quali sono le situazioni di classifica? Dopo la tappa catalana Marc Marquez comanda con 487 punti contro i 305 del fratello minore Alex, quindi rimane terzo Francesco “Pecco” Bagnaia a quota 237, mentre alle sue spalle troviamo Marco Bezzecchi con 197 e Pedro Acosta con 183. Passando alla classe mediana Manuel Gonzalez svetta con 217 punti contro i 179 di Aron Canet ed i 175 di Diogo Moreira, quarto Barry Baltus con 153, quinto Jake Dixon con 152. In Moto3, infine, prosegue il dominio di José Antonio Rueda che comanda con 270 punti contro i 206 di Angel Piqueras ed i 168 di Maximo Quiles.

Come seguire l’evento in tv? Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del venerdì del Gran Premo di San Marino, come Sky Sport 1 (201). La giornata si potrà seguire anche in streaming in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e NOW. OA Sport vi proporrà la diretta scritta della MotoGP.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 12 settembre

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

PROGRAMMA GP SAN MARINO: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport per quanto riguarda la MotoGP