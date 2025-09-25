MotoGP, orari prove libere GP Giappone 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Siamo pronti per tornare in azione per quanto riguarda il Motomondiale. Nella notte italiana, infatti, scatterà ufficialmente il fine settimana de Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento della stagione 2025. Si entrerà in azione sulla pista di Motegi che, per il lay-out e spesso l’intervento del meteo, regala sempre emozioni.

Quale sarà il programma della giornata sulla difficile pista nipponica? Si inizierà alle ore 02.00 italiane (le ore 09.00 locali) con la prima sessione di prove libere della Moto3, quindi alle ore 02.50 scenderà in azione la classe mediana, mentre la MotoGP prenderà il via alle ore 03.45. Dalle ore 06.15, invece, si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche. Si inizierà come sempre con la classe più leggera, quindi alle ore 07.05 sarà la volta della Moto2, mentre la classe regina entrerà in azione alle ore 08.00.

Si andrà a definire la lista dei piloti che, sabato, potranno evitare la Q1 nel corso delle qualifiche. Nel caso della MotoGP, come sempre, sarà Marc Marquez l’uomo da battere, ma alle sue spalle molto si sta muovendo. Tra Alex Marquez, Marco Bezzecchi e diversi altri piloti, tra i quali Pedro Acosta, ci sarà da divertirsi. Vedremo, infine, se proseguirà la crisi di Francesco Bagnaia. Pecco, dopo una annata complicata, sembra aver preso una china ancor più negativa, con un rapporto mai nato con la sua GP25.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo di Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, infine, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle pre-qualifiche della MotoGP.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

Ore 2:00-2:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 2:50-3:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 3:45-4:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6:15-6:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 7:05-7:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 8:00-9:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

