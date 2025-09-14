MotoGP oggi in tv, GP San Marino 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 14 settembre, andrà in scena il GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Misano assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo ha fatto centro con la sua Aprilia e le intenzioni sono quelle di replicare.

Bezzecchi ne ha le possibilità. La velocità messa in mostra nel corso del week end invita all’ottimismo. Partirà dalla pole l’alfiere di Noale e cercherà di scappare per evitare chiunque possa ostacolarlo nel suo incedere. Chiaramente tra gli avversari più pericolosi ci sarà lo spagnolo Marc Marquez, ieri caduto in una fase cruciale della Sprint con la sua Ducati.

Sarà invece una domenica difficile per Francesco Bagnaia. Ieri ennesima prova in colore del piemontese, girando un secondo di passo più lento rispetto ai migliori. Non si riescono a trovare soluzioni relativamente al rendimento di Pecco sulla Ducati GP25 e anche in questa tappa le difficoltà si stanno replicando.

La domenica del GP di Misano sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 14 settembre

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.15, Moto2, Gara a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.00, MotoGP, Gara a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP (copertura completa); TV8 trasmetterà la diretta delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, Now; TV8.it trasmetterà la diretta delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport

