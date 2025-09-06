MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2025: orari qualifiche e Sprint, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 6 settembre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Montmeló, in Catalogna, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate.

In MotoGP Francesco Bagnaia dopo un venerdì a dir poco disastrosi. Ieri Pecco non è stato in grado di ottenere il pass per la Q2, concludendo molto indietro in graduatoria. Inizierà il time-attack dalla Q1, avendo quindi meno margine di quello che sperava e nello stesso tempo dovendo fare i conti con una realtà di problemi. Questioni che non riguardano lo spagnolo Marc Marquez (leader del Mondiale), tra i favoriti per la conquista della pole e del successo nella Sprint davanti al pubblico di casa.

Il sabato del round catalano sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201), limitatamente alle qualifiche e alla Sprint Race di MotoGP, e su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre categorie che la Sprint Race di quest’oggi della top-class, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport. Prevista anche la copertura di gara-1 e di gara-2 di MotoE, con diretta della prima manche su Sky Sport MotoGP e TV8 e in differita solo sul canale 208.

Il day-2 in Catalogna potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie, alla Sprint Race di MotoGP e gara-1 di MotoE. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 6 settembre

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.10, MotoE, Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.45-13.00, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.10-13.25, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.40-13.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.05-14.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16.10, MotoE, Gara-2 – Differita tv dalle 17.00 su Sky Sport MotoGP (208).

