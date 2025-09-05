MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 5 settembre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, quindicesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Montmeló, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Fari puntati sull’idolo di casa, Marc Marquez. L’iberico, dominatore della stagione nella classe regina, ha grandi motivazioni per lasciare il segno in questo fine-settimana e avvicinarsi in maniera sensibile alla sua nona corona iridata in carriera. Vedremo se qualcuno saprà ostacolarne l’incedere in pista.

Tra questi, ci proverà Francesco Bagnaia. Pecco sta vivendo un’annata particolarmente complicata e spera di avere un seguito rispetto al cambio di assetto in Ungheria. A detta del piemontese, la strada intrapresa è quella corretta. Spetterà al circuito iberico dare una risposta in questo senso. Da considerare anche Marco Bezzecchi in sella all’Aprilia.

Il venerdì del GP di Catalogna, quindicesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201), per le prove libere 1 delle tre classi e le pre-qualifiche della MotoGP e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione della giornata di prove libere e qualifiche della MotoE. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato catalano.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 5 settembre

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1 in Catalogna – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 in Catalogna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 in Catalogna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 in Catalogna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.35-12.50, MotoE, Prove libere 2 in Catalogna – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche in Catalogna – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche in Catalogna – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche in Catalogna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.20-16.30, MotoE, Qualifiche 1 in Catalogna – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 16.40-16.50, MotoE, Qualifiche 2 in Catalogna – Nessuna copertura tv/streaming.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (prove libere 1 Moto3, Moto2, MotoGP e pre-qualifiche MotoGP) e Sky Sport MotoGP (intero programma); non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna. Nessuna trasmissione prevista per la MotoE.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna. Nessuna trasmissione prevista per la MotoE.

Diretta Live testuale: OA Sport

