MotoGP, nel 2026 Alex Marquez correrà con una Ducati ufficiale

Alex Marquez nel Mondiale MotoGP 2026 guiderà una Ducati ufficiale: lo spagnolo, infatti, correrà con una Ducati Desmosedici GP Factory con la livrea del Team Gresini. L’iberico, dunque, avrà a disposizione un mezzo ancor più performante per provare ad avvicinarsi ulteriormente al fratello Marc.

Il minore dei fratelli Marquez ha così accolto la notizia (fonte: ANSA): “È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra. È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026“.

Nadia Gresini, proprietaria del Team omonimo, commenta raggiante: “I risultati ottenuti quest’anno e nelle scorse stagioni ci hanno portato ad ottenere questo grande traguardo. Siamo felici che Alex, a partire dal prossimo anno possa avere una moto factory. Come squadra siamo pronti a compiere un ulteriore passo verso l’eccellenza. Il 2025 resterà un anno indimenticabile e il 2026 ci entusiasma già moltissimo“.

Il DG di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, spiega la decisione: “La stagione di Alex Marquez è davvero impressionante. Dopo una serie di valutazioni, Ducati Corse ha deciso di aumentare ancora di più il suo supporto affinché il pilota e tutto il gruppo di lavoro possano continuare a crescere. Álex sta sfruttando al massimo il potenziale della Desmosedici GP e siamo convinti che, con nuovi aggiornamenti, il prossimo anno continueremo a migliorare insieme. Sarà un valore aggiunto per l’intero sistema Ducati“.