MotoGP, Morbidelli brilla in FP1 a Misano. I fratelli Marquez e Bagnaia lavorano sul passo

Si è appena conclusa con il miglior tempo di un redivivo Franco Morbidelli la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, valevole come sedicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team VR46 ha fermato il cronometro in 1’31″342, trovando subito un buon feeling con la sua Ducati GP24 a Misano in attesa di cominciare a fare davvero sul serio nel pomeriggio con le pre-qualifiche.

Morbidelli ha effettuato un giro davvero notevole, rifilando almeno un paio di decimi a tutti gli altri in un turno comunque non troppo indicativo a causa dell’utilizzo diffuso di una gomma soft all’anteriore che non verrà mai scelta poi per le gare di sabato e soprattutto di domenica. Seconda posizione a 249 millesimi dalla vetta per la Yamaha di Fabio Quartararo, che ha preceduto di meno di un decimo un gruppetto di sei piloti chiuso dall’Aprilia di Marco Bezzecchi (8° a 0.333).

In mezzo troviamo nell’ordine le Ducati di Fabio Di Giannantonio (3° a 0.254 dal compagno di squadra), Alex Marquez (4° a 0.258) e Marc Marquez (5° a 0.269 ma molto competitivo sul passo), la Honda di un convincente Luca Marini (6° a 0.271) e la KTM di Pedro Acosta (7° a 0.321). Completano la top10 le Aprilia di Raul Fernandez e Jorge Martin, rispettivamente a 467 e 498 millesimi dalla testa.

Luci e ombre in questa FP1 per Francesco Bagnaia, alla fine 11° a quasi sei decimi dalla miglior prestazione assoluta di Morbidelli concentrandosi però esclusivamente su un lavoro in ottica gara per raccogliere dati sul consumo delle gomme, mentre Enea Bastianini è solo 15° con la KTM a 0.817 dal primo.

CLASSIFICA FP1 GP SAN MARINO MOTOGP 2025

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.342 13 17 298.3

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.591 18 18 0.249 0.249 295.0

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.596 16 20 0.254 0.005 300.8

4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.600 13 20 0.258 0.004 297.5

5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.611 18 21 0.269 0.011 300.8

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.613 17 19 0.271 0.002 302.5

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.663 18 20 0.321 0.050 301.6

8 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.675 19 22 0.333 0.012 300.0

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.809 18 19 0.467 0.134 296.7

10 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.840 17 18 0.498 0.031 300.0

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.929 7 19 0.587 0.089 300.0

12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.978 19 22 0.636 0.049 300.0

13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.015 18 19 0.673 0.037 297.5

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.017 16 16 0.675 0.002 298.3

15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’32.159 17 19 0.817 0.142 299.1

16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.285 17 18 0.943 0.126 296.7

17 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’32.306 18 19 0.964 0.021 295.8

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’32.471 19 19 1.129 0.165 295.8

19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’32.509 20 20 1.167 0.038 295.8

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.510 15 23 1.168 0.001 301.6

21 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’32.537 13 17 1.195 0.027 292.6

22 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’32.924 11 17 1.582 0.387 299.1

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’33.584 17 22 2.242 0.660 296.7