MotoGP, Marquez il più veloce nel warm-up a Misano, Bagnaia ancora attardato

Si apre nel segno di Marc Marquez la domenica dedicata al GP di Misano, sedicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena presso il World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

In un turno che ha confermato l’andazzo già visto nel fine settimana, il leader della classifica piloti dopo un paio di giri di assestamento si è migliorato sempre di più fermando il cronometro a 1:31.386 e rifilando 0.038 al sempre presente Marco Bezzecchi (Aprilia), vincitore della Sprint e motivato a dettare legge anche nella giornata odierna.

In ritmo anche la Gresini di Alex Marquez, terzo a +0.074 precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo, quarto a 0.218, la Pramac Yamaha di Miguel Oliveira, quinto a 0.450 e la Honda di Luca Marini, sesto a +0.450.

Più indietro Francesco Bagnaia, ieri apparso nervosissimo nel post Sprint: il ducatista non è andato oltre la nona piazza con uno scarto di 0.664 rispetto al compagno d scuderia. Fuori dalla top 10 infine le VR46 di Fabio Di Giannantonio, undicesimo a +0.772, e Franco Morbidellli, ventunesimo a +1.331. La gara lunga si disputerà alle 14:00.