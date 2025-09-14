GP San Marino
MotoGP, Marco Bezzecchi: “La gara migliore della mia vita! Volevo vincere, ma ho dato filo a torcere al più forte”
Marco Bezzecchi ce l’ha messa tutta, ma un impeccabile Marc Marquez lo ha piegato. Il romagnolo chiude senza rimorsi al secondo posto al termine del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota di casa ha disputato una gara di altissimo livello, con una unica sbavatura, che il Cabroncito da grande campione ha saputo sfruttare.
La vittoria è andata a Marc Marquez con 568 millesimi su un ottimo Marco Bezzecchi, mentre completa il podio Alex Marquez a 7.7. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 10.3, quinta per Fabio Di Giannantonio a 11.3, mentre in sesta troviamo Fermin Aldeguer a 16.0. Settimo Luca Marini a 17.9, ottavo Fabio Quartararo a 20.9, nono Miguel Oliveira a 21.5, quindi decimo Brad Binder a 23.1.
Al termine della Sprint Race sulla pista romagnola il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Al di là della vittoria che non è arrivata a differenza di ieri, penso sia stata la gara migliore della mia vita. Sono stato super-competitivo lungo tutto il corso del weekend e oggi ho chiuso vicino a Marc Marquez che è il più forte di tutti. Sono distrutto perchè ho dato davvero tutto. Oggi è stato un grande spettacolo”.
Marco Bezzecchi prosegue nel suo racconto: “Abbiamo messo in scena un passo incredibile. Per loro forse è un po’ più scontato, per noi che spesso soffriamo il consumo delle gomme sulla lunga distanza, rimanere così costanti e veloci è stato incredibile. Sono contento, è innegabile, ma da pilota quando sei vicino alla vittoria anche se stai dando tutto, il rammarico rimane. La soddisfazione del weekend però è enorme”.