MotoGP, Marc Marquez: “Voglio vincere a Motegi e chiudere i conti per il Mondiale”

Marc Marquez si presenta a Motegi con l’obiettivo di festeggiare la certezza aritmetica del nono titolo mondiale della carriera, il settimo nella classe regina. Il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati ha dominato la stagione e può contare su un vantaggio di 182 punti sul fratello Alex alla vigilia del weekend del Gran Premio del Giappone 2025. Per chiudere i conti già domenica, con cinque round d’anticipo, dovrà guadagnare altri tre punti sul suo primo inseguitore tra Sprint e gara lunga.

“Mi piacerebbe lottare per la vittoria, questo significherebbe chiudere qui il campionato. Mi aspetto che Alex sia veloce, il mio obiettivo è vincere e chiudere i conti qui. Alcuni possono pensare che sia semplice fare 3 punti in più di Alex questo weekend a Motegi ma non è così. Senti che qualcosa di grosso può capitare e sarebbe bello chiudere qui a Motegi, ma al momento voglio vivere giorno dopo giorno. Sabato sarà cruciale con le qualifiche e la Sprint, domenica vedremo“, esordisce l’otto volte campione del mondo in conferenza stampa.

“Il valore di un titolo è sempre lo stesso, forse quello del 2013 è stato più importante, nell’ultima gara a Valencia era più difficile controllare le emozioni. Questo è il titolo che mi permetterà di voltare pagina dopo quanto mi è successo, quindi è molto importante. Le emozioni sono piuttosto costanti, se fosse l’ultima gara sarebbe diverso. Ma è vero che sono vicino a chiudere un cerchio iniziato 5 anni fa con un infortunio grave“, dichiara il 32enne nativo di Cervera.

“Gli ultimi anni sono stati difficili e ho imparato tante cose. Mi piace sempre provare l’adrenalina, ma bisogna minimizzare il rischio e rispettare le tempistiche degli infortuni. Questa è la mia seconda vita in MotoGP, sarà importante chiudere il cerchio nel modo migliore possibile. Quello che ripeto sempre è che, quando mi ritirerò, i numeri conteranno sì, ma spero che la gente possa ricordarmi come un pilota che ha dato tutto in pista. Questo titolo ha sicuramente un valore diverso rispetto agli altri per me per tutto quello che è successo, ma alla fine è un numero“, le parole di Marc.