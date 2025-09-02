MotoGP, Marc Marquez vincerà il Mondiale “in faccia a Honda”? Sarebbe lo smacco definitivo!

“Adelante, Pedro. Con juicio, si puedes!” è una famigerata frase pronunciata dal Gran Cancelliere Antonio Ferrer al suo cocchiere ne “I Promessi Sposi”. Significa di procedere sì rapidamente, ma con prudenza, bilanciando l’urgenza nell’agire con la necessità della cautela. Chissà che Marc Marquez, guardando alla classifica iridata, non abbia in testa proprio questa massima.

In linea puramente teorica, il trentaduenne catalano potrebbe laurearsi Campione del Mondo già il 14 settembre a Misano. Attualmente ha 175 punti di vantaggio sul fratello Alex. Dopo il GP di San Marino ne resteranno 222 sul piatto. Dunque, se il fuoriclasse iberico dovesse guadagnare 47 lunghezze tra la nativa Catalogna e la Romagna, metterebbe aritmeticamente al sicuro il titolo.

Non sono pochi, 47 punti. Anche ammettendo di vederlo proseguire nella sequenza vincente attualmente in essere, El Trueno de Cervera potrebbe accumularne al massimo 74 tra il Montmelò e Misano. Pertanto, all’hermano menor sarebbe sufficiente marcarne almeno 28 per tenere viva (per la matematica) la corsa all’Iride 2025. Chissà che non sia proprio ciò che spera Marc, perché il Gran Premio successivo è programmato a Motegi.

Rebus sic stantibus, difatti, lo scenario più probabile è quello di vedere Marquez chiudere i conti in Giappone. Ottenere 28 punti tra il GP di Catalogna e quello di San Marino non è un compito improbo per Alex, al quale sarebbe sufficiente tornare a vivere un weekend ordinario per procrastinare di un paio di settimane l’inevitabile. Nel qual caso, Marc potrebbe festeggiare nella terra del Sol Levante, il che rappresenterebbe la proverbiale “ciliegina sulla torta”.

Sarebbe estremamente significativo, per MM93, celebrare il Mondiale proprio nell’autodromo di proprietà della Honda, abbandonata ex abrupto nel 2023 per manifesta inferiorità della RC213V. Rappresenterebbe la sublimazione di una rivincita personale, che conterrebbe un implicito messaggio.

“Avete visto che avevo ragione? Non ero io a essere finito, era la moto ad affossarmi. Il 2025 parla per me e, siccome il destino sa essere ironico, eccovi servito lo smacco definitivo. Faccio festa proprio a casa vostra!” sarebbe il profondo significato di una festa in salsa wasabi, nipponica e piccantissima.

Vedremo se questo scenario si concretizzerà, anche perché forse Marc pensa solo a vincere sempre e comunque, cosa che gli riesce benissimo. In realtà, il destino passa attraverso Alex. Gli sarebbe sufficiente smettere di sbagliare per trascinare il verdetto sino a Motegi. Viceversa, El Trueno de Cervera avrebbe davvero modo di imbarcarsi per il Giappone con il casco iridato già in valigia.