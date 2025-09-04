Marc Marquez: “Al Montmeló dovrò lavorare di più, spero di non vincere il Mondiale a Misano”

Quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP in vista. Sul tracciato del Montmeló, in Catalogna, la classe regina si ripropone col suo dominatore Marc Marquez, pronto a far valere la propria leadership nei confronti dei suoi competitors, per fare un avvicinarsi ulteriormente al suo nono titolo iridato in carriera.

“Il Montmeló mi obbligherà a lavorare un po’ di più per essere al top, però ci arrivo in grande forma. È una delle piste meno privilegiate per bene nel campionato ma la motivazione è elevata e farò di tutto per vincere“, le prime parole del pilota della Ducati ufficiale in conferenza stampa. I possibili rivali? “Acosta, Alex e Pecco e le Aprilia. Noi lavoreremo per continuare a proseguire la striscia utile“, ha sottolineato.

Marc potrebbe far calare il sipario sull’iride già dal prossimo round a Misano, ma quest’eventualità non rientra nelle sue preferenze: “Spero di avere la chance di vincere il titolo in Giappone e in Indonesia perché, se dovessi farcela a Misano, vorrebbe dire che qui mio fratello farà un week end molto brutto“, ha rivelato.

E sul ricordo migliore su questa pista: “Nel 2014, per la prima volta io e mio fratello vincemmo nella stessa giornata. Il ricordo peggiore nel 2018 o 2017, quando sono caduto tante volte. Il più difficile è stato nel 2016, quando abbiamo perso Salom“.

Un 2025 in cui le prospettive sono cambiate rispetto all’anno passato, quando gareggiava col Team Gresini: “Nel 2024 i miei obiettivi erano differenti rispetto a questa stagione. Il fatto di aver vinto così tanto mi rende più calmo. L’obiettivo è arrivare al titolo mentre l’altra volta stavo cercando di ritrovare la fiducia in me stesso. È una pista difficile, nonostante tutto non ho guidato così tanto da giovane perché spesso andavamo in altre piste dove il meteo era migliore. Dal mio infortunio sto facendo più fatica qui“.