MotoGP, Marc Marquez: “Ottima prima fila, Alex su questa pista è il migliore”

Marc Marquez guarda al bicchiere mezzo pieno dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Dopo aver dominato tutte le ultime 7 tappe, il Cabroncito sembra ai nastri di partenza di un sabato e domenica nei quali non partirà come chiaro ed ovvio favorito. Ma sarà davvero così?

Sul tracciato del Montmelò la migliore prestazione porta la firma di Alex Marquez con il tempo di 1:37.536 con un margine di vantaggio di ben 267 millesimi su Fabio Quartararo, mentre completa la prima fila Marc Marquez a 409. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 474 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 483, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 498. Settimo crono per Johann Zarco a 619 millesimi, ottavo per Ai Ogura a 630, quindi nono Enea Bastianini a 651. Chiude decimo Luca Marini a 791 millesimi, undicesimo Brad Binder a 797, quindi 12° Marco Bezzecchi a 825, mentre è solamente 21° Pecco Bagnaia, eliminato già nella Q2.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente sono contento della prima fila dato che era il mio obiettivo principale. C’è poco da dire, Alex su questa pista è il più forte e noi non ci siamo nemmeno vicini. Ad ogni modo dobbiamo accettare questa situazione e fare il 100% per centrare il podio”.

Ultima battuta sulla situazione della sua GP25 al Montmelò: “Non ci sono problemi particolari, semplicemente ho sofferto sempre in questo circuito. La moto è la stessa di sempre, ma anche l’anno scorso non sono andato bene. Siamo pronti per lavorare per avvicinarci ai migliori”.