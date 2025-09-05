MotoGP, Marc Marquez: “Mi aspettavo di essere più lontano dai primi, se qualcuno mi batterà spero sia Alex”

Si è concluso il venerdì del Gran premio di Catalogna 2025, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Al termine delle pre-qualifiche, il più veloce sul tracciato di Barcellona è stato Brad Binder che, in sella alla sua KTM, ha fatto segnare il crono di 1:38.141, assicurandosi l’accesso nel Q2 di domani. Seconda piazza per il suo compagno di squadra Pedro Acosta.

Lo spagnolo ha completato un’inaspettata doppietta KTM, fermandosi a 104 millesimi dal sudafricano. Terza posizione per la Ducati Team Gresini di Alex Marquez che, a fine turno, paga un ritardo di 139 millesimi dalla testa. Subito dietro il leader del campionato Marc Marquez che ha chiuso le sue pre-qualifiche a 224 millesimi dalla testa.

Il fuoriclasse iberico, come riportato da Formulapassion.it, si è così espresso sul suo venerdì: “Per essere Barcellona non è andata così male, anzi mi aspettavo di essere anche più lontano. E invece abbiamo chiuso vicino ai migliori. Sulle piste favorevoli devi conquistare 37 punti, nelle altre devi stare nel gruppo dei più veloci. Faccio più fatica nelle curve veloci a destra, che sono il mio punto debole”.

“Nelle due curve che portano al traguardo e alla 9 Alex sta facendo la differenza rispetto a me e alle altre Ducati. Chiaramente vorrei vincere l’ottava gara consecutiva, ma quando arriverà quello che mi batterà, spero che sarà Alex. Al momento vedo lui come punto di riferimento, mentre le KTM sono veloci sul giro singolo”, ha poi chiuso lo spagnolo.