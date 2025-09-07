MotoGP, Marc Marquez: “Ho dato il massimo, ma Alex era troppo veloce”

Una leggera variazione sul tema. Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione del GP di Catalogna, appuntamento numero quindici valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato agli archivi al circuito di Montmelò.

Stavolta non ha potuto fare nulla il leader della classifica piloti, il quale ha dovuto cedere il passo alla furia del fratello Alex (Team Gresini), il quale ha centrato la seconda vittoria stagionale della domenica, gestendo in modo sopraffino il vantaggio con il fratello. Enea Bastianini (KTM) ha invece centrato una consistente terza piazza.

Una volta intervenuto al parco chiuso, il ducatista spagnolo ha commentato quanto fatto: “Ho dato il massimo, ho fatto una gara perfetta – ha detto Marquez – Nei primi giri ero davanti, e ho fatto esattamente quello che volevo fare, cercando di capire il grip gestire bene l’anteriore. Poi sono riuscito a superarlo nel rettilineo, era buona l’idea di aprire un gap con gli altri, lui era però troppo veloce. Nell’ultimo giro guidavo troppo al limite, rischiavo di cadere, facevo fatica. Sono comunque contento per la Ducati, per Alex e per me. Arrivare sul podio qui è sempre bellissimo”.

Successivamente ai microfoni di Sky Sport Italia Marquez ha aggiunto: “Alla fine è stato così tutto il weeekend Alex andava veloce uno o due decimi in più, a otto giri ho provato a fare l’ultimo attacco ma sono andato lungo alla sette e alla dieci, lì mi sono accontentato del secondo posto. Mi è andata bene nel fare due giri davanti all’inzio per capire il grip, quando Alex mi è passato davanti ho capito che dovevo avere margine sugli inseguitori. Lui ha guidato davvero benissimo. La differenza mio fratello secondo me l’ha fatta alla tre, alla tredici, quattoridici e nove: tre curve a destra, è il migliore in queste curve. Io invece fatico, anche a Silverstone o in Malesia va forte. Lui mi deve dare un po’ di destra, io a lui un po’ di sinistra. Il titolo? Mancano sette gare, abbiamo tempo. Non vincerò il Mondiale a Misano, se doveva vincere oggi qualcuno, meglio che abbia vinto Alex“.