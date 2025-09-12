MotoGP, Marc Marquez giganteggia nelle pre-qualifiche di Misano davanti a tre italiani

Marc Marquez chiude il venerdì di Misano realizzando la miglior prestazione assoluta nelle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. L’otto volte campione iridato della Ducati ha fatto la differenza nel time-attack con gomme nuove in 1’30″480, avvicinandosi a meno di mezzo secondo dal record della pista romagnola.

Il fuoriclasse spagnolo, leader della classifica generale e ormai sempre più vicino alla conquista del nono titolo in carriera, non ha neanche avuto bisogno di montare una seconda gomma soft nuova al posteriore nei minuti conclusivi del turno dopo aver già ipotecato la qualificazione diretta in Q2 con il suo primo vero attacco al tempo, confermandosi il favorito d’obbligo per il prosieguo del fine settimana.

Marc ha preceduto un terzetto di italiani composto nell’ordine da Marco Bezzecchi, 2° con l’Aprilia a 147 millesimi, e dai ducatisti Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, rispettivamente 3° e 4° a 193 e 230 millesimi dalla vetta. Ducati che piazza un quarto pilota in top5 con Alex Marquez, quinto a 272 millesimi dal fratello maggiore dopo aver dominato l’ultimo GP di Catalogna al Montmelò.

Rientrano tra i migliori 10 e avanzano in Q2 anche le Honda di Joan Mir (nonostante una caduta nel finale) e Luca Marini, l’Aprilia di Jorge Martin (aiutato dal traino del compagno di squadra Bezzecchi), la KTM di Pedro Acosta e la Ducati di Fabio Di Giannantonio, decimo a 435 millesimi dal best lap di giornata. L’unico pilota azzurro a dover passare dal Q1 è Enea Bastianini, solo 17° con la sua KTM a 1.092 dalla testa.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.480 22 28 298.3

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.627 26 29 0.147 0.147 300.0

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.673 22 22 0.193 0.046 297.5

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.710 22 24 0.230 0.037 298.3

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.752 24 27 0.272 0.042 295.8

6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.819 22 24 0.339 0.067 299.1

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.848 25 25 0.368 0.029 300.0

8 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.857 22 25 0.377 0.009 297.5

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.889 23 28 0.409 0.032 300.0

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.915 20 20 0.435 0.026 296.7

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.068 20 24 0.588 0.153 299.1

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.090 26 26 0.610 0.022 293.4

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.166 20 24 0.686 0.076 300.8

14 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.249 24 24 0.769 0.083 294.2

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.487 15 22 1.007 0.238 295.8

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.500 21 26 1.020 0.013 296.7

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.572 6 23 1.092 0.072 297.5

18 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.616 21 27 1.136 0.044 297.5

19 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’31.678 18 20 1.198 0.062 289.5

20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.682 27 27 1.202 0.004 295.8

21 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.688 23 26 1.208 0.006 296.7

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.369 16 21 1.889 0.681 298.3

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.516 21 23 2.036 0.147 293.4