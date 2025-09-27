MotoGP, Marc Marquez: “Domani voglio il titolo, vincere la gara non mi interessa”

Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP del Giappone, atto numero diciassette del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo week end presso il circuito di Motegi. Prestazione solida per il leader iberico che, stavolta, ha ceduto il passo a un (speriamo) ritrovato Francesco Bagnaia.

Nello specifico il ducatista, quarto dopo lo start, si è liberato con oculata calma di Joan Mir e, successivamente, di Pedro Acosta, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio alle spalle delle due moto di Borgo Panigale. Una volta intervenuto in zona mista, il nativo di Cervera ha commentato quanto fatto:

“E’ stato molto difficile, penso che avessi nel break point i due piloti più difficili da superare – ha detto Marquez – frenano tardissimo, poi perdevo tempo, ho visto Pecco andare via e mi sono concentrato sulla mia gara. Sono arrivato poi davanti con un buon passo, c’è da dire che il feeling migliora sempre di più. Domani sarà una gara lunga, ma non dimentichiamoci che l’obiettivo del week end è un altro“.

Ai microfoni di Sky Sport Italia Marquez ha ricordato il grande goal di questo fine settimana, dove potrebbe mettere le mani sul titolo: “Ho fatto una gara corretta, sento le spalle più pesanti. Questo nel 2018 e 2019 non lo sentivo. Stavolta mi sento più pesante del solito. Prima ero più abituato a vincere, oggi sono più maturo e realista. Sono stato un po’ troppo conservativo i primi due giri per non sbagliare, ero teso. Mi sono ritrovato quarto, a sorpassare sono agile ma Mir e Acosta staccano forte, ogni volta andavo lungo, perdevo mezzo secondo. Ho capito di dovere aspettare, quindi ho preso Mir. Acosta ha capito che stavo arrivando e non ha insistito pensando al terzo posto“.

Lo spagnolo ha quindi chiosato: “Avevo tre moto davanti in scia, la temperatura è andata alta e faticavo a trovare la mia linea. Io però non stavo guidando bene. Stavo molto attento. Quando non hai niente da perdere, vai. E’ vero che ci sono tanti match point, ma è meglio farlo prima che dopo. Domani di vincere la gara non mi frega un c…o, la priorità è il titolo”.