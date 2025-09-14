MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Marquez e Bezzecchi di un altro livello. Contenti per le cinque Ducati nelle prime sei posizioni”

Tempo di bilanci in casa Ducati. A Misano Marc Marquez ha risposto da campione alla caduta nella Sprint Race e si è imposto nella gara domenica, valida per il 16° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia) e al fratello Alex (Ducati Gresini). Una dimostrazione di forza dell’asso nativo di Cervera, in sella alla Rossa del team ufficiale. Niente da fare, invece, per Francesco Bagnaia, caduto nel corso del GP.

Il Direttore Generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna ha commentato il tutto ai microfoni di Sky Sport: “Misano regala sempre uno spettacolo incredibile, mi ricordo delle battaglie incredibili qua. Però loro due sono stati veramente bravi, devo dire sia Marco che Marc, hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Diciamo che avevamo visto ieri che Bezzecchi era in forma, è la pista di casa che conosce bene e l’Aprilia è una moto che oggettivamente funziona molto bene, quindi ci aspettavamo che potesse essere bella partita fino alla fine“.

“Io penso che siano loro due che qua hanno fatto veramente una bella parte rispetto a tutti gli altri. Noi comunque abbiamo messo 5 moto nei primi 6 posti, quindi il nostro parchetto direi che ha funzionato comunque molto bene, però insomma il distacco è sicuramente importante. Credo che Alex abbia un po’ amministrato onestamente, perché probabilmente non poteva giocarsi la vittoria qua“, ha aggiunto.

A Dall’Igna non è stata rivolta alcuna domanda su quanto accaduto a Pecco e sicuramente questo tema sarà tra i più spinosi del fine-settimana.