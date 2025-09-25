MotoGP in tv, GP Giappone 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Domani, venerdì 26 settembre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Giappone, diciassettesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Motegi, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Sul circuito della prefettura di Ibaraki, Marc Marquez si gioca la sua prima chance iridata in MotoGP. L’iberico, che ha già stabilito il nuovo record di punti conquistati in una sola stagione (a oggi 512), si presenta nell’appuntamento in terra nipponica con la matematica a suo favore. Impossibile chiudere il discorso durante la Sprint, ma potrà laurearsi campione se al termine del GP avrà guadagnato almeno tre punti sul fratello Alex, unico altro contendente al titolo.

Trionfatore qui per tre volte e salito sul podio lo scorso anno, l’asso nativo di Cervera insegue la 12ª vittoria del 2025, che sarebbe il traguardo numero 100 nel Mondiale in top-class. Cercheranno di ostacolarne gli incedere gli altri contendenti. Francesco Bagnaia si presenta a questo week end sempre con la speranza di trovare feeling con la sua Ducati, ma lo scarso feeling con l’anteriore non promette nulla di buono.

Il venerdì del GP del Giappone, diciassettesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Motegi.

MOTOGP IN TV

Venerdì 26 settembre

Ore 02.00-02.35, Moto3, Prove libere 1 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.50-03.30, Moto2, Prove libere 1 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.45-04.30, MotoGP, Prove libere 1 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 06.15-06.50, Moto3, Pre-qualifiche a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 07.05-07.45, Moto2, Pre-qualifiche a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 08.00-09.00, MotoGP, Pre-qualifiche a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 26 settembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita.