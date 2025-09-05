MotoGP, Guenther Steiner alla guida del nuovo progetto Tech3 dopo la lunga esperienza in F1

Due anni dopo aver terminato il suo percorso in Formula Uno da team principal della Haas, Guenther Steiner sbarca nel paddock della MotoGP come nuovo CEO di Tech3, team satellite della KTM. Al fianco dell’altoatesino ci sarà Richard Coleman, che subentrerà come team principal nel 2026 mentre Hervé Poncharal resterà alla guida della squadra fino al termine di questa stagione per poi assumere l’incarico di consulente dedicato ai giovani talenti. L’operazione di acquisizione, ufficializzata oggi con una conferenza stampa a Barcellona, è finanziata da un consorzio di investitori.

“Questa è un’opportunità fantastica. Tech3 è un grande team, ha enorme potenziale e una tradizione impressionante. L’impatto di Hervé sul team e sulla MotoGP non va sottovalutato. Siamo onorati di poter subentrare e continuare a lavorare su queste fondamenta. Siamo inoltre entusiasti all’idea di entrare a far parte del paddock della MotoGP, per massimizzare il potenziale del team e di questo sport in continua crescita, contribuendo a portarlo a un nuovo pubblico“, dichiara Steiner.

“Affrontiamo questo progetto con umiltà, riconoscendo l’incredibile talento e le competenze che già esistono nel paddock della MotoGP. Abbiamo anche ambizione. Siamo qui per competere, non solo per partecipare. A tutti i livelli e con vera passione per questo sport. Vogliamo entrare in contatto con ancora più appassionati e mostrare il meglio della MotoGP“, spiega Coleman.

Poncharal cede il testimone ma resterà all’interno di una squadra fondata nel 1990 e presente in top class dal 2001: “Questa è la fine di un’era, ma anche l’inizio di una nuova entusiasmante avventura per tutti noi. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato dalla nascita di Tech3 a oggi, vincendo alcune gare in MotoGP e conquistando tanti podi. Lo sono anche di ciò che abbiamo costruito in questi decenni con tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. Quando Guenther mi ha contattato manifestando il suo interesse per il team, mi è sembrato il momento perfetto per apportare questo cambiamento. So che guiderà il team con determinazione, ambizione e integrità, senza dimenticare lo spirito rock’n’roll su cui è stato fondato. Tech3 sarà in buone mani. Potrà crescere ancora di più, in questa nuova era della MotoGP“.