MotoGP, GP Catalogna 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena nel fine settimana del 5, 6 e 7 settembre 2025. L’appuntamento del Montmelò ormai sta venendo sballottato come un pendolo tra la primavera (per decenni sua collocazione fissa) e la parte conclusiva dell’estate. Lo slot assegnato in calendario è il medesimo del 2023, ma generalmente la pista edificata sulle colline a nord di Barcellona ospita il Motomondiale a maggio o giugno.

Pista molto ben conosciuta, sarà il vero appuntamento di casa per tanti centauri di passaporto spagnolo. I fratelli Marquez e Maverick Viñales, giusto per citarne alcuni, sono a tutti gli effetti catalani. È una sfumatura che forse non viene percepita appieno dalle nostre parti, ma l’identità della Catalogna è sostanzialmente nazionale (la lingua locale, per intenderci, è ben diversa dal castigliano).

Nel 2024 si venne a correre due volte. Oltre al canonico appuntamento primaverile, si tornò a novembre. L’autodromo di Cheste dovette rinunciare alla sua gara a causa della devastante alluvione che colpì la regione di Valencia un paio di settimane prima del GP. Si dovette, pertanto, allestire in fretta e furia un recupero, disputandolo al Montmelò, Cosa accadrà in questo 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la gara in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025

VENERDÌ 5 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 6 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 7 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GARA MOTO3

Ore 12:15, GARA MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP CATALOGNA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Catalogna. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento catalano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 6 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10:50-11:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12:15, Diretta Gara-I MotoE

Ore 12:50-13:30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13:45-14:25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15:00 Diretta SPRINT MotoGP

Ore 19:25, Differita Gara-II MotoE

DOMENICA 7 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 18:30, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 19:50, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 21:30, Differita GRAN PREMIO MotoGP