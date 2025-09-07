MotoGP, GP Catalogna 2025. Sarà Marquez contro Marquez? Alex prova battere l’imbattibile Marc

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si annuncia interessante dopo quanto visto nella Sprint del sabato, con tanti piloti in cerca di riscatto. Su tutti Alex Marquez, che ha letteralmente gettato alle ortiche il successo nella gara dimezzata, regalandolo al fratello Marc. Quest’ultimo, pertanto, si trova a vincere anche quando non è il più veloce.

Effettivamente, la scarsa aderenza fornita dal tracciato del Montmelò sembra annacquare la supremazia del trentaduenne catalano, proprio come avvenuto a Silverstone. Sarà un caso che Fabio Quartararo, ieri eccezionale secondo, sia tornato a esprimersi a livelli d’eccellenza proprio da queste parti dopo una serie di weekend anonimi? Il francese avrebbe trionfato in Gran Bretagna, se non fosse stato tradito dalla sua Yamaha.

Per quanto visto sinora, il favorito per il successo è sì Marquez, ma Alex. Affermazione forte fino a un certo punto, poiché il più giovane dei due fratelli scatterà dalla pole position e ieri stava dominando sino a quando non si è steso, tutto da solo, alla curva 7. Ovviamente la prima alternativa è l’implacabile Marc, imbattuto dal 25 maggio, giorno in cui si piazzò terzo nel GP britannico. La sua sequenza vittoriosa (siamo a 8 Sprint e 7 Gran Premi) si interromperà oggi? Dipenderà dalla concretezza dell’hermano menor.

Per il resto, occhio alle KTM, ieri deluse dal fatto di aver mancato il podio. Le moto austriache si sono dimostrate molto competitive. Dunque, in termini di riscatto, ne sarà avido anche il terzetto composto da Pedro Acosta, Enea Bastianini e Brad Binder. Sempre che non si facciano la guerra tra loro, come accaduto nella Sprint.

Infine, chissà se Fabio Di Giannantonio avrà modo di confermarsi al vertice. Il romano ha un potenziale più elevato di quanto non dicano i suoi risultati, ma troppo spesso manca il bersaglio grosso dopo aver eccelso nella gara dimezzata. Oggi una nuova occasione per festeggiare con lo champagne dopo la bandiera a scacchi.